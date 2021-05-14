Италия отменяет карантин для туристов. Но пока только из стран ЕС

Италия объявила в пятницу об окончании пятидневного мини-карантина, введенного для путешественников из стран Европейского Союза.

«Министр здравоохранения Роберто Сперанса подписал постановление, которое предусматривает въезд из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны, Великобритании и Израиля с отрицательным результатом теста, тем самым, отменив действующую систему мини-карантина», – говорится в сообщении итальянского Минздрава.

Эта мера вступит в силу с воскресенья.

Италия в значительной степени полагается на иностранных туристов для развития своей экономики – на туристический сектор приходится около 13% ее ВВП.

Полуостров особенно пострадал от эпидемии Covid-19, которая в 2020 году привела к наихудшей рецессии с послевоенного периода. Нормальный въезд в страну для туристов поможет привлечь в страну деньги.

В этом контексте министр здравоохранения также объявил об открытии новых аэропортов для рейсов для протестированных туристов. До сих пор эта система полетов, предусматривающая отрицательный тест при вылете и другой тест по прибытии, работала между Соединенными Штатами и аэропортами Рима и Милана.

Теперь она распространяется на аэропорты Венеции и Неаполя. В число «чистых» стран также попали Канада, Япония и Объединенные Арабские Эмираты.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 14.05.21

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