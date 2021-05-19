С сегодняшнего дня в Екатеринбурге возобновляет работу визовый центр Италии. В том числе подать документы для получения шенгена могут те, у кого срок визы истек в период с 1 января 2020 года. Но полететь в эту страну пока не получится.

О возобновлении работы региональных офисов сообщает визовый оператор VMS. Уже открыты центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и некоторых других городах. А с сегодняшнего дня документы на визу будут принимать и в Екатеринбурге. В офисе подчеркивают: прием ведется строго по предварительной записи, причем региональные телефоны не работают. Если есть вопросы, нужно обращаться по номеру +7 (495) 990 75 00 или по электронной почте info@italyvms.ru.

Сейчас визовые центры принимают документы на ограниченный список виз: рабочую, для научных исследований, по официальному приглашению, транспортную и так далее. Обычный туристический шенген «с нуля» оформить не получится.

Однако посольство Италии в Москве сообщает, что обратиться в визовый центр могут те туристы, у которых на момент начала пандемии была туристическая шенгенская виза типа С.

«Лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 01 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», – говорится на странице посольства.

Туристов при этом просят обратить внимание на тот факт, что даже обладатели шенгенских виз пока не имеют права на въезд на территорию Италии или стран-участниц Шенгенского соглашения.

Напомним, на днях Италия отменила карантин для туристов, но это касается только путешественников из стран Евросоюза. А для россиян Италия входит в список стран, открытия авиасообщением с которыми люди ждут больше всего.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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