Туристы назвали страны, открытия которых ждут больше всего

Российские туристы больше всего ждут открытия границ в Италии, Таиланде и Испании. Меньше всего путешественники стремятся попасть в Индию и Китай, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Каждый пятый опрошенный россиян хочет, чтобы возобновились поездки в Италию. 10% ждут открытия границ для туристов в Таиланде, еще 8% – в Испании. Заметно меньше желающих посетить после долгого перерыва Францию (5%), все страны Евросоюза (4%), Вьетнам (3%), Индонезию (2,5%), Португалию (2%).

Наименее ожидаемыми стали поездки в Германию и Японию (по 1,8%), а путешествия в Чехию и Финляндию заинтересовали по 1,6% респондентов. О визите в Индию и Китай мечтают по 1% опрошенных.

По данным сервиса, 73,5% респондентов следят за новостями об открытии границ, а 44% после новости о снятии ограничений ищут билеты. Так, 7,7% опрошенных надеются, что скоро чартеры в Турцию возобновятся, а регулярных рейсов станет больше. 3,6% ждут возобновление чартеров в Египет.

Опрос проведен среди 3960 человек.

Как сообщал «Новый День», власти Греции с 14 мая отменят карантин для туристов, но будут делать выборочные тесты и пока не отменят квоту для туристов из России. Отменил карантин и столичный эмират Абу-Даби в ОАЭ, но только для стран из «зеленого» списка, куда вошла и Россия. Но туристов будут проверять на Covid-19 дважды за первые 10 дней.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.05.21

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