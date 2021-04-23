Абу-Даби отменил карантин для россиян, но ввел два новых теста

Столичный эмират Абу-Даби отменил 10-дневный карантин для иностранцев из стран «зеленого» списка. Но туристов будут проверять на Covid-19 дважды за первые 10 дней, сообщил «Вестник АТОР».

Власти одного из востребованных у туристов эмиратов ОАЭ с 22 апреля внесли Россию с «зеленый» список государств, чьим гражданам не обязательно находиться в карантине. Те же правила распространяются на туристов из КНР, Узбекистана, Южной Кореи, Швейцарии, Таджикистана, Великобритании и еще 16 стран.

Прибывшим иностранцам нужна будет справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 96 часов до вылета. Еще один тест туристам предложат сдать в аэропорту прилета, дождаться результата и тогда отправляться в отель. Во время отдыха тестирование будет обязательным еще дважды: на четвертый и на восьмой день пребывания, если гость не уедет раньше.

По предварительным данным, тесты на территории отеля будут платными. И они останутся обязательными для тех, что прибудет в Абу-Даби наземным транспортом из Дубая. При этом, туристам все равно нужны будут справки об отрицательных тестах, сданных перед полетом и в аэропорту прибытия.

Ранее Черногория отменила все карантинные ограничения для туристов из России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

Абу-Даби, Наталья Рязанова

Абу-Даби. Другие новости 23.04.21

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