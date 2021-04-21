Черногория отменила для россиян все ограничения на въезд в страну

Черногория объявила об отмене всех карантинных ограничений для туристов. Сроки открытия страны для иностранцев пока не называются.

Министр финансов Черногории Милойко Спаич 20 апреля анонсировал отмену всех ограничений для российских туристов.

«Для посещения Черногории в туристический сезон-2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», – написал министр в Twitter на русском языке.

Сейчас для визита в Черногорию нужен отрицательный тест на коронавирус или документ о вакцинации, либо справка о наличии антител.

Россияне могут въехать в Черногорию на срок до 90 дней без визы, при наличии действующего загранпаспорта до 31 октября 2021 года. Традиционно, туристический сезон в Черногории начинается в апреле. Ранее власти страны обещали открыть страну для туристов до июня.

Как сообщал «Новый День», Италия готовится летом принять туристов. Но сейчас там действует комендантский час, зарыты все развлекательные заведения и точки общепита.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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