Италия готовится принимать туристов уже летом

Итальянские власти хотят возобновить прием российских туристов уже летом 2021 года. Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», – сказал Терраччано журналистам во время визита в Томск.

За время пандемии в Италии коронавирусом заразились более 3,87 млн человек, из которых свыше 117 тысяч скончались от последствий болезни.

В настоящее время в стране действуют строгие карантинные ограничения, в том числе комендантский час. В частности, гражданам нельзя свободно перемещаться не только между регионами, но и внутри самих областей. Закрыты заведения общепита, музеи, театры и кино. На данный момент из 20 итальянских областей только три остаются в зоне повышенного риска.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 20.04.21

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