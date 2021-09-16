В Средиземном море выловили акулу с мордой свиньи

В Средиземном море в районе острова Эльба выловили необычную акулу. Ее морда похожа на свинскую, сообщает Live Science.

Атлантическая центрина (Oxynotus centrina), или акула-свинья, была поймана в начале сентября и вызвала большой ажиотаж в рыбацкой среде.

Но не только плоская голова, широко расставленные глаза и тупая розоватая морда дали акуле ее прозвище. «Когда рыбаки вытаскивают эту акулу из воды, она издает что-то вроде кряхтения, поэтому они и называют ее рыбой-свиньей», – рассказал Юрий Тиберто, сотрудник океанариума на острове Эльба.

Данный вид акул когда-то водился в изобилии в Средиземном море, но из-за его острых спинных плавников и относительно большого тела он часто попадает в рыболовные сети. Таким образом, популяция постоянно сокращалась, и теперь акула-свинья занесена в список уязвимых видов Красной книги.

Акула-свинья также обитает в восточной части Атлантического океана от Норвегии до Южной Африки. Она обитает на глубине от 60 до 670 метров ниже уровня моря и обычно вырастает в длину до метра.

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