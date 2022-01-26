Чешскую туристку выгнали из Венеции за фото топлесс у памятника героям войны

В Италии приключился скандал с туристкой из Чехии. Женщина позировала для фото топлесс у мемориала героям войны. 30-летней нарушительнице пришлось покинуть город на 48 часов и заплатить штраф в размере 450 евро, сообщает CNN.

Инцидент произошел в пятницу, и в нем разобралась полиция. Позвонил прохожий, который увидел женщину с обнаженной грудью, безудержно купающуюся в лагуне. Затем она позировала у бронзовой статуи погибшего партизана, которая является частью военного мемориала в сквере Джардини, где проходят парады.

«Ее бойфренд и еще одна женщина перепрыгнули через барьеры и встали прямо у мемориала, чтобы лучше ее сфотографировать. Женщина позировала так, как будто она была где-то на пляже», – рассказал местный житель CNN.

«Это было невероятно, потому что (эти туристы) продолжали спрашивать, в чем проблема. Они вообще не думали, что делают что-то плохое», – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе в Польше спровоцировала скандал туристка из Нидерландов. Она для фото зиговала в Освенциме.

Венеция, Елена Васильева

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