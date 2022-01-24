Туристку оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

В Польше задержали 29-летнюю туристку из Голландии. Женщина изображала нацистское приветствие у ворот концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает BBC.

Туристка позировала для фотографии перед воротами с надписью Arbeit macht frei (Работа освобождает). Ее супруг сделал несколько снимков, на которых женщина подняла руку в нацистском приветствии.

Чуть позже туристов задержали по обвинению в нацистской пропаганде. Прокуратура выписала штраф. Сама женщина заявила, что просто неудачно пошутила.

Нацистский лагерь смерти Освенцим располагался на юге Польши. Сейчас в комплексе расположен мемориал, посвященный жертвам режима. Установлено, что в годы Второй мировой войны в концлагере уничтожили более 1,1 млн человек.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»