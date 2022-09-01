российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 сентября 2022, 10:20 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена

Итальянские власти арестовали 11 объектов недвижимости, принадлежащих совладельцу производителя удобрений «Акрон» Вячеславу Кантору. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

Отмечается, что под арест попали 11 вилл на Сардинии, в том числе те, которые были куплены у родственников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Так, вилла «Примавера» до 2012 года принадлежала матери итальянского политика, а «Дольче Драго» – его младшему брату Паоло.

Совет Европы распорядился заблокировать активы Кантора еще в апреле, когда бизнесмен подпал под санкции Евросоюза. Однако следователи Финансовой гвардии Италии смогли завершить процесс лишь в августе.

Вячеслав Кантор входит в тридцатку богатейших российских бизнесменов в списке Forbes-2022. Его состояние оценивается в 4,6 млрд долларов. Когда предприниматель попал в «черный список» ЕС, он передал долю в 45,1% в «Акроне» в управление трем топ-менеджерам. До этого ему принадлежало 89,8% производителя минеральных удобрений.

Рим, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

С марта три тысячи иностранных компаний приостановили работу в России / США ограничили продажу России и Китаю чипов для суперкомпьютеров / Евросоюз будет выдавать визы россиянам «правильного сорта» / ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией – глава МИД Венгрии / В Великобритании выросла стоимость ремонта дорог из-за санкций / Эстонские компании просят отменить антироссийские санкции / Германия предлагает приостановить облегченный визовый режим ЕС с Россией / Компании из США пытаются обойти антироссийские санкции через Турцию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Европа, В мире, Недвижимость, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,