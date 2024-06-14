В итальянском парламенте 20 депутатов устроили драку

В парламенте Италии произошла потасовка с участием 20 депутатов. В результате один из них пострадал, 11 парламентариев отстранили от работы на несколько дней. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта об автономии между участниками разных партий – оппозиционных Демократической и «Движение «5 звезд» и правящих «Братья Италии» и «Лига».

Конфликт случился после того, как один из депутатов развернул итальянский флаг. Сотрудники парламента пытались разнять дерущихся. В результате депутату от «Движения» Леонардо Донно понадобилась помощь медиков, его увезли после драки в инвалидном кресле.

Председатель Палаты депутатов Лоренцо Фонтана решил отстранить от работы 11 депутатов на срок от двух до 15 дней.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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