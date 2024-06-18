Италия может отправить на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишет газета Fatto Quotidiano. По данным источников газеты, такой шаг может свидетельствовать об изменении политического отношения премьера Италии Джорджи Мелони к конфликту на Украине.

По данным газеты, во время кампании перед европейскими выборами этот непопулярный в обществе вопрос не упоминался в программе партии Мелони «Братья Италии» и сама премьер об этом практически не говорила, цитирует издание РИА Новости.

Теперь же, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям. По данным Fatto Quotidiano, правительству Италии теперь ничто не мешает издать указ о поставке более дальнобойного вооружения ВСУ. Напомним, считается, что ракеты Storm Shadow могут добивать до старых территорий России.

Издание отмечает, что министр обороны Гуидо Крозетто намерен представить вооружения, которые войдут в девятый пакет военной помощи, на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) до конца июня. В список также включат систему ПВО Samp-T, которая завершила участие в миссии в Кувейте.

Окончательное решение будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

Напомним, что на так называемой конференции мира, которая прошла в Швейцарии на прошлой неделе премьер правительства Италии Мелони прославилась6 в частности, вот таким высказыванием: «Защищать Украину означает защищать систему правил (в мире). Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться».

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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