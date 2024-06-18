Италия может направить на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow

Италия может отправить на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишет газета Fatto Quotidiano. По данным источников газеты, такой шаг может свидетельствовать об изменении политического отношения премьера Италии Джорджи Мелони к конфликту на Украине.
По данным газеты, во время кампании перед европейскими выборами этот непопулярный в обществе вопрос не упоминался в программе партии Мелони «Братья Италии» и сама премьер об этом практически не говорила, цитирует издание РИА Новости.
Теперь же, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям. По данным Fatto Quotidiano, правительству Италии теперь ничто не мешает издать указ о поставке более дальнобойного вооружения ВСУ. Напомним, считается, что ракеты Storm Shadow могут добивать до старых территорий России.
Издание отмечает, что министр обороны Гуидо Крозетто намерен представить вооружения, которые войдут в девятый пакет военной помощи, на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) до конца июня. В список также включат систему ПВО Samp-T, которая завершила участие в миссии в Кувейте.
Окончательное решение будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.
Напомним, что на так называемой конференции мира, которая прошла в Швейцарии на прошлой неделе премьер правительства Италии Мелони прославилась6 в частности, вот таким высказыванием: «Защищать Украину означает защищать систему правил (в мире). Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться».
Рим, Елена Васильева
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