Ливийский след: правительство Италии оказалось на грани роспуска

В Италии разгорелся крупнейший с послевоенных времен политический скандал, который может привести к роспуску правительства страны и досрочным парламентским выборам. Против премьер-министра Джорджи Мелони, её заместителя Альфредо Мантовано, главы МВД Маттео Пьянтедоси и министра юстиции Карло Нордио выдвинуты обвинения в растрате государственных средств и пособничестве международному преступнику.

Скандал связан событиями вокруг ливийского генерала Усамы Альмасри, начальника тюрем и береговой охраны правительства в Триполи. После его ареста в Италии он был освобожден и выслан в Ливию. Для Рима это ключевая фигура, поскольку от него зависит блокировка потока нелегальных мигрантов, прибывающих по морю.

В то же время, согласно данным Международного уголовного суда (МУС), ливийский генерал является особо опасным международным преступником. Он обвиняется в убийстве 34 человек и сексуализированном насилии в отношении 22 человек, включая 5-летнего ребенка, совершенных в находящейся в его ведении ливийской тюрьме. В этой связи Альмасри объявлен в международный розыск.

18 января генерал вместе с охраной прибыл в Турин в качестве болельщика на футбольный матч. Итальянский журналист, расследовавший преступную деятельность Альсмари, опознал его и уведомил полицию, которая затем его арестовала. Ливиец провел в тюрьме двое суток, пришедшихся на выходные, а уже в понедельник вечером самолетом спецслужб Италии он был вывезен в Ливию, где его встретили как национального героя.

Накануне, когда появились сообщения об аресте генерала, из Ливии в Италию направилось плавсредство с 1 тысячей нелегальных иммигрантов на борту. Ливийская береговая охрана им не препятствовала. Итальянские наблюдатели оценили это как давление на правительство Мелони с целью добиться освобождения Альмасри.

В деле есть еще один странный нюанс: когда ливийский генерал содержался в итальянской тюрьме, спецборт спецслужб уже стоял под парами в аэропорту в его ожидании. Таким образом, еще до вынесения решения министром юстиции Нордио о высылке Альмасри итальянские спецслужбы знали о его освобождении.

После скандала министр юстиции Нордио заявил о пробелах в законодательстве. По его словам, утвердить арест должен был Апелляционный суд, представитель которого, в свою очередь, заявил об «отсутствии коммуникации» со стороны министра и отсутствии информации об особой опасности ливийца.

На 29 января в Италии были назначены парламентские слушания с министрами юстиции и внутренних дел. Оба представителя правительства Мелони в последний момент уведомили депутатов безо всякой мотивировки о своей неявке. В знак протеста оппозиционные фракции заявили о блокировке работы парламента до 4 февраля.

Согласно установившейся в Италии практике, дело в отношении действующих членов правительства рассматривает специальный «Суд по делам министров», который в течение 90 дней должен вынести решение: сдать дело в архив за отсутствием состава преступления, или запросить у парламента разрешение на судебное разбирательство, которое может стать беспрецедентным для послевоенной Италии.

В случае передачи дела в «Суд по делам министров» правительство Италии будет фактически «ликвидировано» и стране предстоят досрочные всеобщие парламентские выборы.

Рим, Всеволод Гнетий

© 2025, РИА «Новый День»

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