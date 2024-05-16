Итальянское бизнес-сообщество переживает раскол в связи с антироссийской политикой ЕС и специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщила в интервью корреспонденту РИА «Новый День» предприниматель, глава компании OMG (Orsini Marble Group) Изабелла Орсини. По ее словам, противники зависимости Италии и в целом Европы от США подвергаются давлению, в том числе, со стороны средств массовой информации, но при этом надеются на возобновление торгово-экономических связей с Россией, несмотря на взаимные санкции, которые серьезно затрудняют совместное развитие.

Справка РИА «Новый День»: Изабелла Орсини владелица семейного предприятия по обработке мрамора OMG (Orsini Marble Group) в провинции Каррара (Регион Тоскана). Компания переходила по наследству, начиная с прапрадеда. Родной дядя Изабеллы некоторые время жил в России в период СССР. Расцвет её семейного бизнеса пришелся на 1980 годы.

«Новый День»: Как Вы оцениваете нынешнее состояние итало-российских отношений?

Изабелла Орсини: 24 февраля 2022 года – историческая дата, поскольку знаменует собой начало эскалации напряженности во взаимоотношениях между двумя странами, которые до этого были друзьями и партнерами во многих коммерческих и культурных мероприятиях. Многие из ваших зданий были спроектированы итальянскими архитекторами, а многие изысканные произведения прошлых столетий были заказаны итальянским художникам. Крупные компании из Италии открывали филиалы в России. Сейчас кажется, что всё это сдуло нехорошим ветром.

«Новый День»: Кто виноват в их ухудшении?

Изабелла Орсини: Помню, когда я была ребенком, родители отправили меня в детский сад в Карраре. Я посчитала этот выбор очень эгоистичным со стороны родителей, не думая, учитывая мой юный возраст, что они очень заняты семейным бизнесом. В детском саду были не только тихони, но и очень бойкие, задиристые девчонки, особенно мне запомнилась одна Антонелла. Она была властной, хотела во всем быть права, и не только я, но и другие дети вынуждены были исполнять ее прихоти. Однажды, защищая одну из своих сверстниц, я подбила ей глаз и выдрала несколько прядей волос. Воспитательница тогда нас не наказала и даже не стала искать виновницу, а предложила нам разрешить спор самостоятельно, потому что это был наш междусобойчик. Я считаю, что это и есть средство управления разрешением конфликтов. Мы теперь подруги.

«Новый День»: Как Вы относитесь к специальной военной операции и какое воздействие, по Вашему мнению, он оказал на итальянское бизнес-сообщество, работающее с Россией?

Изабелла Орсини: Война – страшный зверь. Эти слова я слышала несколько раз в своей семье. Я вспоминаю своего дядю Аугусто, офицера партизанских бригад, моего дедушку, регионального руководителя GAP (Группы патриотического действия партизан, основанные Итальянской коммунистической партией), и мою бабушку, активную участницу партизанской борьбы, которая получила медаль за воинскую доблесть. Я впитала в себя их истории о войне, окопах, рукопашной схватке и смерти многих друзей. Вспоминаю те фотографии, сделанные ими во время войны, и храню в своей памяти отдельные беседы, отложившиеся в юношеских впечатлениях.

Я считаю, что никто не хотел, чтобы этот конфликт распространился, и верно так же, что настоящий профессионализм работы преодолеет все преграды.

«Новый День»: Что, по Вашему мнению, итальянское бизнес-сообщество может сделать, чтобы улучшить бизнес-климат во взаимоотношениях с российскими партнерами?

Изабелла Орсини: Специальная военная операция резко ухудшила взаимоотношения между РФ и ЕС. Одной из сфер, в которой эта динамика наиболее очевидна, является торгово-экономическое сотрудничество. После этого многие западные компании прекратили свою деятельность на российском рынке, в то время как другие продолжают там работать. Это тот случай, о котором я уже упоминала ранее, в том, что касается непосредственно итальянских предприятий. История торгово-экономических отношений между Россией и Италией в целом положительна. Еще в начале 1960-х годов Италия заключила несколько соглашений о сотрудничестве с тогдашним Советским Союзом. Одним из примеров является зеленый свет, данный Fiat на открытие автомобильных заводов. Но даже в более поздние времена торгово-экономический аспект двусторонних отношений между Римом и Москвой находился на превосходном уровне, причем последняя с годами стала «чрезвычайно надежным» поставщиком газа и сырья. Итальянская модель, в свою очередь, получила высокую оценку в России.

«Новый День»: Как санкции против России отразились на Италии? Не только в области стройматериалов, а вообще на бизнес-климате? Ощутимы ли они?

Изабелла Орсини: Несмотря на возросшую популярность «Сделано в Италии», после начала специальной военной операции на Украине итальянский экспорт в Россию в целом снизился. Для итальянских компаний западные санкции имели прямым следствием запрет на импорт товаров и продуктов, а также большие трудности в логистике и финансовых операциях. Однако зачастую итальянским компаниям, остающимся в России, также приходится сталкиваться с трудностями, налагаемыми правительством РФ. Прежде всего речь идет об ответных санкциях. Контекст, в котором итальянские компании будут работать в России, будет зависеть не только от возможного ужесточения условий европейских санкций, но и от позиции Кремля и, прежде всего, от возможности применения к компаниям из «недружественных стран» дальнейших зеркальных ответных мер.

Политические оценки позиции Италии по отношению к России после начала российско-украинского вооруженного конфликта глубоко расходятся: предприниматели в целом осуждают жесткость Рима и европейскую «зависимость» от США, однако есть и такие, которые поддерживают единую и жесткую реакцию стран ЕС. Однако текущие трудности, с которыми приходится сталкиваться, остаются неизменными. Они усиливаются под давлением западных средств массовой информации, затрагивающим тех, кто остается на российском рынке.

Рим, Всеволод Гнетий

© 2024, РИА «Новый День»

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