Эксперт указал на серьезные недостатки новых украинских военных катеров

Новые украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» не способны удерживать ровное положение, заявил в эфире телеканала UMN руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Он также указал и на другие проблемы.

«Он («Кентавр». – прим. ред.) должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо: быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьется, и вопросы, вопросы, вопросы», – отметил эксперт.

В феврале сообщалось, что украинские власти планируют в этом году направить в Азовское море два десантных катера «Кентавр». Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года. Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, эти корабли «полностью соответствуют лучшим мировым образцам».

Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 13.05.19

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