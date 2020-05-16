В Киеве полсотни младенцев от суррогатных матерей живут в отеле и не могут попасть в свои семьи за рубеж

Из-за эпидемии коронавируса десятки младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев, застряли в одном из киевских отелей, сообщает «Евроньюс». Границы закрыты, и около 50 малышей пока не могут попасть к своим родителям.

Украина – одна из немногих стран, где суррогатное материнство – легальный бизнес. «Цена на младенца» варьируется от 30 до 70 тысяч долларов.

«Все эти дети оказались в непростой ситуации: они не могут встретиться с родителями. А это граждане и Китая, и Франции, и Испании, и Италии, и США, и Болгарии. Границы закрыты," – говорит уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

В целом по стране в свои семьи не могут попасть более сотни детей от суррогатных матерей, сообщает «Евроньюс». В центрах репродуктивной медицины предупреждают: совсем скоро их число может увеличиться до тысячи. В правительстве заявляют, что введенный до 22 мая карантин может быть вновь продлен, границы не откроют и дети будут продолжать жить в больницах и отелях.

Киев, Елена Васильева

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