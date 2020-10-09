Генетические родители рожденных суррогатными матерями детей обратились к Путину

Филиппинец Конрадо Потенсиано просит российского президента Владимира Путина помочь ему воссоединиться с сыном, который был рожден суррогатной матерью. Ребенок проходит потерпевшим по делу о торговле людьми. Из-за пандемии иностранец не может приехать в Россию и до конца оформить документы малыша. Кроме того, мужчина опасается, что его привлекут к уголовной ответственности.

Расследование началось в январе 2020 года. Тогда в подмосковном Одинцове умер ребенок, причиной стал синдром внезапной смерти новорожденного. В квартире были обнаружены еще трое малышей без документов о рождении, без родителей и законных опекунов. Позже выяснилось, что дети рождены суррогатными матерями. Предполагалось, что после оформления всех необходимых документов, малышей отправят к их родителям.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела – о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и о торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК). Позже статью переквалифицировали на более тяжкую – ч. 3 ст. 127.1 (купля-продажа людей, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы), пишет ВBC. Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы.

В настоящее время в деле 11 эпизодов, которые касаются рождения 14 детей для четырех иностранных семей – трех филиппинских и одной тайской. Почти всех детей – кроме троих, которых полицейские нашли в подмосковной квартире, – родители уже забрали и увезли из России.

Услуги суррогатного материнства представляла компания «Росюрконсалтинг», основанная Константином Свитневым в 2003 году. Клиентами фирмы стали сотни иностранных граждан. Следствие считает Свитнева лидером преступной группы, которая продавала за границу детей. Помимо него фигурантами по делу проходят еще девять человек – врачи, юристы, суррогатные матери, курьер и переводчик с китайского языка. В том числе глава «Европейского центра суррогатного материнства» (ЕЦСМ) Владислав Мельников. Мельников в ЕЦСМ работал с россиянами, а «Росюрконсалтинг» – с иностранцами.

На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что Следственный комитет планирует провести задержания и аресты одиноких отцов, которые пользовались услугами суррогатных матерей, и обвинить их в покупке детей. При этом собеседник агентства уточнил, что речь идет об одиноких отцах «нетрадиционной сексуальной ориентации».

Потенсиано несколько раз пользовался услугами суррогатных матерей из России. Ранее оформление документов на ребенка занимало около пяти месяцев, поэтому он не приехал за сыном Сандро сразу после его рождения. После того, как началось расследование, иностранец ничего не слышал о своем ребенке. В письме на имя Путина филиппинец просит хотя бы сообщить о том, что с сыном все в порядке: «У нас нет никакой информации о Сандро, нет новостей, фотографий, контактов... Мы ничего не знаем о его состоянии, здоровье, мы даже не знаем, жив ли он».

По словам Потенсиано, консульство РФ на Филиппинах работает, но визы не выдает. К тому же он не уверен, что его самого не арестуют, если он приедет в Россию. «Правильно опасается, его могут арестовать, конечно. Он пока не фигурирует как покупатель, но в любой момент может начать фигурировать, так как инкриминируется торговля людьми, покупка и продажа», – говорит адвокат Игорь Трунов.

Ранее с такой же просьбой к российскому президенту обратился политик Кастро Фреденил Эрнаес. Дети, находящиеся в детдоме, признаны потерпевшими по делу. Но их представителями выступают не их генетические родители, а представители органы опеки. «У семьи Потенсиано документы оформлены не до конца. У семьи Кастро все оформлено, свидетельства о рождении хранятся в детском доме», – сказал Трунов.

Далеко не во всем мире можно воспользоваться услугами суррогатного материнства. Например, оно запрещено во Франции и Германии: там считается, что это ущемляет чувство собственного достоинства женщин, которых эксплуатируют для вынашивания ребенка. В России суррогатное материнство регулируется приказом Минздрава «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий». Этими услугами ежегодно пользуются около 600-700 семей.

Москва, Зоя Осколкова

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