В Подмосковье обнаружена фирма, которая продавала детей за границу

В подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными и смерти одного из них. В квартире одного из домов, помимо умершего мальчика, были обнаружены еще трое малышей без документов о рождении, без родителей и законных опекунов.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета, проверка была проведена после обнаружения в квартире дома в поселке ВНИИССОК умершего мальчика, который появился на свет в декабре прошлого года. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – о причинении смерти по неосторожности и о торговле людьми.

По версии следствия, ребенка родила суррогатная мать. За мальчиком и еще тремя младенцами в квартире присматривала няня. Предполагалось, что детей заберут граждане иностранных государств и увезут за рубеж. Однако в январе один из младенцев умер. В ведомстве полагают, что причиной стал синдром внезапной смерти новорожденного. Других малышей отправили в детскую городскую больницу.

Эксперты осмотрели квартиру, опросили жильцов дома и няню, которая ухаживала за детьми, руководство и сотрудников компании, предоставлявшей услуги по суррогатному материнству. У фирмы была изъята документация, в том числе лицензии и договоры с иностранными гражданами. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства этой истории.

В ГСУ пообещали дать оценку как работе компании, которая предоставляла услуги по суррогатному материнству, так и одинцовским органам внутренних дел, а также опеки и попечительства. Оказалось, что никто из них не зафиксировал факт нахождения в квартире четырех младенцев без документов, без родителей или законных опекунов.

По информации «МК», бригаду скорой помощи утром 9 января вызвала няня малышей по имени Юлия – она устроилась на эту работу в октябре, приехав в Подмосковье из Донецкой народной республики. Женщина рассказала, что утром не смогла разбудить малыша, после чего позвонила врачам. По ее словам, квартиру сняла фирма из Санкт-Петербурга «Росюрконсалтинг».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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