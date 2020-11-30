Следователи хотят раскрыть тайну доноров по делу о торговле детьми

Следственный комитет РФ требует раскрыть медицинскую тайну доноров в рамках расследования дела о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями. Об этом сообщил адвокат фигурантов дела Игорь Трунов.

По его словам, СКР получил результаты молекулярно-генетических судебных экспертиз по установлению родства доноров генетического материала по отношению к детям, рожденным с применением суррогатного материнства, что является нарушением репродуктивной медицинской тайны.

«Информация о действительном происхождении детей наносит вред как донорам, детям, так и воспитывающим их лицам. Возможно впервые появление судебных претензий и требований со стороны доноров, по сути являющихся генетическими родителями уже усыновленных другими семьями детей», – цитирует Трунова ТАСС.

Расследование началось в январе 2020 года. Тогда в подмосковном Одинцове умер ребенок, причиной стал синдром внезапной смерти новорожденного. В квартире были обнаружены еще трое малышей без документов о рождении, без родителей и законных опекунов. Позже выяснилось, что дети рождены суррогатными матерями. Предполагалось, что после оформления всех необходимых документов, малышей отправят к их родителям.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела – о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и о торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК). Позже статью переквалифицировали на более тяжкую – ч. 3 ст. 127.1 (купля-продажа людей, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.11.20

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