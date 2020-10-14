В Санкт-Петербурге умер еще один ребенок от суррогатной матери

В Санкт-Петербурге скончался пятимесячный малыш, рожденный суррогатной матерью для иностранных граждан. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Известно, что с младенцем была няня. По предварительным данным, ребенок был рожден по программе суррогатного материнства. Сообщение о смерти малыша поступило в экстренные службы с проспекта Авиаконструкторов сегодня. Родителей ребенка уже начали искать.

8 октября в квартире в Гатчине нашли тело младенца. Известно, что ребенку было пять месяцев. Он находился под присмотром няни и должен был быть передан родителям из Китая, но они не могли приехать и забрать его из-за пандемии Covid-19.

Ранее генетические родители рожденных суррогатными матерями детей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в воссоединении семей. Дело в том, что из-за закрытых границ иностранцы не могут забрать малышей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.10.20

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