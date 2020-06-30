Украина превращается в «онлайн-магазин по продаже детей»

Украина становится «онлайн-магазином», в котором можно купить младенца. Такое заявление сделал украинский омбудсмен по правам ребенка Николай Кулеба, комментируя тему суррогатного материнства. Данный вид услуг в стране не считается незаконным и активно развивается. Согласно цифрам, ежегодно на Украине с помощью суррогатного материнства на свет появляется около трех тысяч детей. Примерно третья часть клиентов – пары из Китая, сообщает «Евроньюс».

По словам Кулебы, ситуация с суррогатным материнством с юридической точки зрения находится в «серой зоне».

Рынок репродуктивных услуг на Украине оказался в центре внимания, когда из-за мер изоляции рожденные суррогатными матерями младенцы не могли воссоединиться со своими биологическими родителями. В итоге в киевском отеле обнаружилось 50 младенцев, которых оставили на попечении нянек и не смогли из-за закрытых границ отдать законным родителям.

«Евроньюс» поговорил с некоторыми из суррогатных матерей, чтобы узнать их мотивировку зарабатывать деньги таким образом. К примеру, украинка Ольга рассказала, что те 15 тысяч долларов, которые она получит после рождения младенца для китайской четы, помогут ей открыть свое кафе. «Многие говорят, что это якобы «легкие деньги». Это совсем не так. Если хотите сами попробовать, то увидите, что это адский труд, за который нужно платить. И платить существенные деньги», – пояснила собеседница «Евроньюс».

Другая суррогатная мать, ее тоже зовут Ольга, вынашивает уже 4-го младенца. Она говорит, что порой получить причитающийся заработок не слишком просто. Часть суммы могут забрать себе многочисленные посредники.

Для Ольги Корсуновой, оказавшейся беженкой из-за военного конфликта на юго-востоке страны, вынашивание детей стало источником дохода:«Я не сказала бы, что это эксплуатация, поскольку никто, в общем, насильно не тащит. Тем более, что на рынке есть конкуренция, но, конечно же, этим занимаются потому, что финансовая ситуация очень тяжелая».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 26.06.20

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