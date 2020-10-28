В Санкт-Петербурге четыре суррогатных младенца попали в больницу

В Санкт-Петербурге проверили условия проживания малышей, рожденных суррогатными матерями для иностранных граждан. Четверых детей экстренно госпитализировали. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в городе Анны Митяниной.

Специалисты посетили 20 адресов, в которых находятся 22 младенца в возрасте от нескольких дней до семи месяцев. «Четыре ребенка, нуждающиеся в получении экстренной медицинской помощи, были госпитализированы в детские больницы <...> Трем малышам требуется содействие в организации медицинского патронажа», – сообщается на сайте детского омбудсмена.

Дети содержатся в отдельных квартирах, недвижимость принадлежит няням или арендована агентствами. Каждый ребенок обеспечен питанием, средствами гигиены, предметами ухода, одеждой.

По данным детского омбудсмена, в Санкт-Петербурге 92 малыша должны быть переданы биологическим родителям по договору о суррогатном материнстве. В настоящее время 27 детей уже встретились с папами и мамами, но не могут покинуть Россию из-за пандемии. Кроме того, в городе до конца года должны родиться еще 39 суррогатных малышей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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