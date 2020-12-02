В России хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев

В России хотят запретить услугу суррогатного материнства для граждан других стран, а также одиноких россиян. С таким предложением выступила Общественная палата.

«Среди предложений ОП – запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу. Отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в ней одиноких граждан России», – пишут «Известия» со ссылкой на резолюцию ОП.

На 8 декабря запланировано заседание ОП с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами. По итогам проект поправок в законодательство и доклад направят президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока.

То, что суррогатное материнство в России нуждается в регулировании, стало понятно после случаев гибели младенцев, рожденных сурматерями для иностранных граждан. Из-за пандемии дети остались в РФ и не могли быть переданы родителям. Несколько человек, занимавшихся предоставлением услуг суррогатного материнства, стали фигурантами уголовного дела о торговле людьми.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.12.20

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