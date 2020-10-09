Суррогатный младенец умер в России из-за коронавирусных запретов

В России организовано расследование смерти ребенка, которого родила суррогатная мать. По предварительным данным, он умер из-за того, что был лишен возможности покинуть страну на фоне коронавирусной инфекции нового типа.

Тело младенца нашли 8 октября в квартире в Гатчине, рассказала чиновница изданию Le Figaro. Известно, что ребенку было 5 месяцев. Он находился под присмотром няни и должен был быть передан родителям из Китая, но они не могли приехать и забрать его из-за пандемии Covid-19.

Скандалы и происшествия. Другие новости 09.10.20

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