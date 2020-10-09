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Пятница, 9 октября 2020, 15:25 мск

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Суррогатный младенец умер в России из-за коронавирусных запретов

В России организовано расследование смерти ребенка, которого родила суррогатная мать. По предварительным данным, он умер из-за того, что был лишен возможности покинуть страну на фоне коронавирусной инфекции нового типа.

Тело младенца нашли 8 октября в квартире в Гатчине, рассказала чиновница изданию Le Figaro. Известно, что ребенку было 5 месяцев. Он находился под присмотром няни и должен был быть передан родителям из Китая, но они не могли приехать и забрать его из-за пандемии Covid-19.

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Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,