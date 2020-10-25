В Киеве активистка Femen оголилась перед Зеленским

В Киеве президентская охрана задержала активистку движения Femen без трусов, которая выбежала навстречу президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене, которые пришли проголосовать на избирательный участок. В воскресенье на Украине проходят выборы в органы местного самоуправления. В Киеве выбирают мэра и депутатов горсовета.

Когда Зеленский с супругой подходили к избирательному участку, из-за ограждения неожиданно выбежала девушка и задрала юбку, на изнанке юбки было написано «Zexist». При этом активистка оказалась без нижнего белья. Телохранители президента тут же скрутили девушку и передали полиции, сообщает издание Strana.ua. Сам Зеленский на акцию никак не отреагировал.

Представители Femen пояснили, что так они выразили протест «президенту-анекдотчику, позволяющему себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин».

Добавим, что наблюдатели от гражданской сети «Опора» уже фиксируют нарушения на выборах. В частности, 65 избирательных участков открылись несвоевременно, а 4 участка, по состоянию на 10:00 местного времени, вообще не открылись, сообщают украинские СМИ. Также сообщается о нехватке урн и кабинок для голосования.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что правоохранители задержали два автобуса, которые везли людей голосовать из Днепропетровской области в Киев. По его мнению, это может говорить о попытке фальсификации результатов выборов.

В Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

За два часа с начала выборов возбуждено уже шесть уголовных дел, сообщил первый замминистра внутренних дел страны Сергей Яровой. По его словам, на данный момент зарегистрировано 383 заявления о нарушениях в ходе голосования, составлены два административных протокола.

Избирательные участки на Украине открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Первые результаты экзитполов обнародуют после их закрытия. Отметим, что выборы не проходят на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 20.10.20

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