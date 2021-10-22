Рынок электроэнергии Украины очень далек от интеграции в европейский

Украинский рынок электроэнергии все ещё далек от имплементации стандартов Европейского Союза, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.", – сказал Маасикас на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг.

Ранее «Новый День» писал о том, что украинцы жалуются на газ, который им поставляется – якобы, он очень воняет и плохо греет.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 22.10.21

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