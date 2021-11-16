Украинцев заманивают на вакцинацию от ковида тысячей гривен

На Украине население продолжает игнорировать кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа. Антиваксеровские настроения в стране настолько велики, что добровольно прививку не хотят себе делать даже работники медицинской сферы. В результате прививки до сих пор сделаны менее 20 процентам жителей, а почти половина граждан, прививочную кампанию намерены саботировать.

Чтобы переломить негативный настрой людей, с 19 декабря 2021 года на Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, привившимся двумя дозами вакцины от коронавируса.

Деньги можно будет потратить на спорт, культуру или транспорт, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает «Укринформ».

«Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, пострадавшим от наковы, государство продолжает как существующие программы поддержки, так и разрабатывает ряд новых инструментов. Один из них заработает в ближайшее время – это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативная, спортивный и транспортный секторы экономики.Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен быстро и удобно, то есть через приложение «Дія», – пояснил Владимир Зеленский.

На 1000 гривен (2749 р по текущему курсу – прим НД) можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнесклуб, кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты на поездки внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки.

Зеленский сообщил, что до конца года на реализацию прогрыммы по стимулированию населения к вакцинации будет выделено около 3 млрд. гривен и столько же – в начале 2022 года.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 16.11.21

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