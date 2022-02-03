Белый дом больше не будет называть вторжение России в Украину неизбежным

Белый дом больше не будет говорить о возможном российском вторжении как о неизбежном. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Джейн Псаки. По ее словам, такой поворот можно интерпретировать как то, что в Вашингтоне знают, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

«Я использовала данный термин один раз, я думаю, что другие тоже использовали его один раз», – сказала Псаки о «неизбежности» вторжения. «А потом мы перестали его использовать, потому что, я думаю, что мы не хотели указывать, что мы знаем, что президент Путин уже принял решение (о вторжении)», – сказала Псаки на брифинге. «И мы до сих пор не знаем, решил ли он что-то на этот счет», – добавила она.

CNN сообщило на своем сайте, что Белый дом больше не хочет говорить о «неминуемой угрозе» российского вторжения из-за разногласий с украинской стороной по поводу того, как лучше описать опасность, исходящую от России.

В то время как президент США Джо Байден и его ближайшие соратники предупреждали, что Путин может в любой момент отправить войска через границу, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе вместе с высокопоставленными чиновниками страны уговаривал своих граждан не паниковать насчет войны. Также он сообщил амерканской стороне, что нагнетание ситуации по теме вторжения приносит огромный ущерб экономике и без этого не богатой Украины. Когда на прошлой неделе Псаки назвала возможное нападение России «неизбежным», она разозлила украинское руководство. Его лидеры, в том числе президент Зеленский, дали понять, что не согласны с этим и что такое описание ситуации вызывает панику и экономическую нестабильность.

Отношения между Западом и Москвой в последнее время достигли низшей точки своего развития из-за того, что Россия собрала на границе с Украиной десятки тысяч военнослужащих. Запад подозревает Москву в том, что она планирует вторжение на территорию соседа.

Вашингтон, Елена Васильева

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