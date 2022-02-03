Зеленский отчитался: курс гривны, рухнувший на фоне паники вокруг «войны» с Россией, удалось стабилизировать

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским властям удалось стабилизировать курс гривны, несмотря на ситуацию вокруг страны, которую активно нагнетает запад.

Об этом он сказал журналистам после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, информует hromadske.

«Я считаю, что мы удержали ситуацию. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну. И я считаю, что успокоили рынки. На сегодняшний день я с ответственностью могу это констатировать. Мы видим, что происходит укрепление национальной валюты», – считает Зеленский.

Он добавил, что общался по этому поводу с главой Нацбанка Кириллом Шевченко

«Мы понимаем, что будет завтра. Мы вышли из ситуации, когда каждое утро для нас является финансовым риском. Сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная», – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что многое для стабилизации гривны сделали западные партнеры, которые поддержали Украину финансово. По его словам, очень важны визиты иностранных лидеров, которыми они «демонстрируют поддержку и веру в Украину в это непростое время».

Украина, между тем, продолжает активно просить денег на «войну» с Россией и занимать их у тех6 кто готов дать. Так, 21 января Канада объявила, что предоставит Украине до 120 миллионов канадских долларов кредит для поддержки экономики на фоне якобы имеющей место быть российской агрессии. Впоследствии Европейская комиссия также одобрила экстренное предоставление Украине 1,2 миллиарда евро кредита в связи с возможным вторжением РФ, кторое все предсказывают, но которое не происходит.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время последнего визита в Киев 1 февраля пообещал выделить более 2 млрд. фунтов стерлингов на общие проекты в сферах энергетики и инфраструктуры, и еще 88 млн фунтов стерлингов – на поддержку системы управления и энергетической независимости Украины.

Также 2 февраля США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили работу совместного международного фонда «Партнерство за сильную Украину», чтобы поддержать наше государство финансово на фоне российской агрессии. Начальный баланс фонда – более 1,3 миллиарда гривен, сообщает киевская газета «День».

Кроме того, в декабре 2021 года дополнительную военную помощь Украине размером 200 миллионов долларов одобрили также США. Всего с 2014 года Штаты выделили Украине более 5,4 млрд долларов США, в том числе на оборонные цели.

Российская сторона подчеркивает – никакой официальной информации о вторжении на Украину не было и нет, а что страна делает со своим военном контингентом в пределах своих территорий – не должно вообще никого касаться и волновать.

Киев, Елена Васильева

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