Израиль подготовил план спасения с Украины тысяч евреев

Если Россия вторгнется в Украину, как пророчат западные политики и СМИ, у Израиля есть секретный план по спасению около 200 тысяч местных евреев. Как сообщает The Jerusalem Post, об этом заявили высокопоставленные чиновники израильского правительства. План включает в себя переезд украинцев в Израиль, в том числе для них, якобы, уже подыскивается альтернативное жилье.

Евреи на Украине могут воспользоваться израильским законодательством, которое гарантирует всем, кто имеет еврейские корни и членам их семьи, право приехать в Израиль и получить гражданство.

Министр иммиграции Израиля Пнина Таман-Шата заявила, что неясно, сколько украинских евреев заинтересовано в немедленной эвакуации. По ее словам, это могут быть «десятки тысяч или только тысячи».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье призвал израильтян покинуть Украину. «Возвращайся домой. Не идитн на ненужный риск. Не ждите ситуации, когда очень хочется вернуться, но это уже невозможно», – сказал он. – Проявите ответственность за свою жизнь, как можно скорее покиньте Украину и вернитесь домой».

По разным оценкам, в настоящее время на Украине находится от 10 000 до 15 000 граждан Израиля. В минувшие выходные с Украины отбыли в Израиль 10 не заполненных до упора рейсов, еще 32 рейса запланированы на следующую неделю, пишет The Jerusalem Post.

Беннет признал, что остается неясным, как будет развиваться ситуация на границе между Россией и Украиной. «Как и весь остальной мир, мы надеемся, что напряженность прекратится без эскалации», – сказал он. – Но наша главная обязанность – заботиться о наших гражданах, о гражданах Израиля».

Тель-Авив, Елена Васильева

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