Украинский посол сообщил о готовности Украины отказаться от планов вступить в НАТО

Украина может отказаться от планов вступления в НАТО, если это предотвратит войну с Россией. Об этом в воскресенье в эфире радио ВВС заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Однако через день он поправил свои слова, заявив, что никаких изменений во внешнеполитических целях Украины не будет.

«Если бы это предотвратило войну, рассматривала бы ваша страна возможность не вступать в НАТО и отказаться от такой цели?» – спросил посла ведущий ВВС.

«Может быть, и так, особенно, когда нам вот так угрожают, нас шантажируют и подталкивают к этому. Иногда раздаются такие голоса и из НАТО, которые говорят, мол, давайте, может быть, мы действительно смогли бы предотвратить войну», – ответил Пристайко.

Его высказывания вызвали большой ажиотаж, как сообщают Reuters и The Independent.

Это было недоразумение

Но в понедельник Пристайко снова выступил, на этот раз в утреннем шоу BBC, где он сказал, что все сказанное им днем ранее – недоразумение. По его словам, украинское правительство не намерено ничего менять в стремлении в будущем стать частью НАТО.

«Мы готовы пойти на ряд уступок, чтобы предотвратить войну, и делаем это в наших переговорах с Россией. Но к НАТО это не имеет никакого отношения», – сказал посол.

Украина в настоящее время не является членом НАТО, но в 2008 году ей пообещали, что в конечном итоге стране будет предоставлена ​​возможность присоединиться к альянсу. В то же время украинский парламент проголосовал за изменения в конституцию, согласно которым главной целью и задачей внешней политики станет вступление страны в НАТО и Евросоюз, на что ссылался Пристайко в своем заявлении в понедельник.

Вадим Пристайко – украинский дипломат, исполняющий обязанности посла в Лондоне с июля 2020 года. До этого он некоторое время работал министром иностранных дел.

Киев, Елена Васильева

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