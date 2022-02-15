Мэрия Риги неделю будет жить под флагом Украины и «жовто-блакитно» светиться по ночам

В знак солидарности руководства и жителей Риги с Украиной мэрия города неделю будет жить под украинским флагом. Посол Украины в Латвии Александр Мищенко вместе с главой Рижского самоуправления Мартыньшсом Статисом и вицемером Риги Эдвардсом Смилтенсом торжественно установили флаг Украины на здании Рижского городского совета.

Об этом сообщается в Фейсбуке посольства Украины в Латвии.

По результатам совместной встречи посол Украины, городской голова и вицемер Риги провели короткую пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой латвийская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны и подчеркнула, что Украина не одна, сообщает киевская газета «День».

Мищенко поблагодарил Латвию и все международное сообщество в предоставленной Украине поддержке как политической, так и военно-технической. Посол подчеркнул, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию неизменен. В то же время, на вопрос журналистов есть ли еще шанс дипломатично решить вопрос с Россией, глава дипмиссии подчеркнул, что Украина, Латвия, США и другие страны НАТО делают все возможное для этого, но в то же время Украина максимально укрепляет свою армию для того, чтобы отразить возможные атаки со стороны российского агрессора.

Здание мэрии Риги будет освещено в цвета украинского флага до 20 февраля. До этого же времени на здании будет находиться и сам украинский флаг.

Также объявлено о начале недели солидарности Риги с Украиной, которая предусматривает комплекс мероприятий, которые будут проходить с 14 по 20 февраля. В частности, предполагается проведение молебна по погибшим на Донбассе в главном Домском соборе Риги, посещение мэром Рижской Украинской средней школы, развертывание на центральной площади города 30-метрового флага Украины, проведение флешмоба #StandWithUkraine и другие мероприятия.

Рига, Елена Васильева

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