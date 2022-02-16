BBC отказалась извиняться за шутку про Украину, которую назвали юго-западом России

Британская телекомпания BBC отказалась извиняться за шутку популярного ведущего Грэма Нортона в его ток-шоу. Он сказал, что если кто-то посмотрит на этот эпизод задним числом, то, возможно, вместо Украины уже будет существовать «юго-западная Россия». Некоторые зрители пожаловались на это, но телекомпания вступилась за своего модератора – он не сказал ничего такого страшного. Шутка прозвучала во вступительном сегменте шоу Грэма Нортона, в котором ирландский ведущий всегда кратко и с юмором комментирует текущие события.

В выпуске от 4 февраля речь зашла о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. «Он прилетел в Украину на этой неделе. Если будете смотреть в записи – он улетел на юго-запад России», – сказал Нортон.

Некоторые зрители пожаловались на шутку, поэтому BBC, похоже, почувствовала необходимость дать отпор критике. «Мы осознаем серьезность сложившейся там ситуации, и я могу заверить вас, что за этим замечанием не было намерения кого-либо оскорбить», – ответил представитель телеканала.

Пресс-секретарь пояснил, что комедия – крайне субъективный жанр, поэтому понятно, что зрители реагируют по-разному. «Хотя ни одна тема не запрещена, мы понимаем, что некоторые шутки могут по-разному воздействовать на тех, кто имеет личный опыт в той или иной ситуации», – добавил он.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»