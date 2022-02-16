Погостили и ладно: посольство США намерено вернуться из Львова в Киев

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин провела брифинг по переезду посольства США из Киева во Львов. Этот вынужденный переезд связан с наращиванием российских войск у границы Украины.

«Наши дипломаты продолжают работу во всех сферах взаимоотношений между США и Украиной. Хочу подчеркнуть, что этот переезд временный. Хотя Львов нам очень нравится, но мы надеемся поскорее переехать обратно в Киев. Мы настоятельно призываем Россию провести деэскалацию по отношению к Украине», – отметила она.

Кроме того, посольство будет сотрудничать с органами местного самоуправления Львова и области. Поэтому она провела встречи с мэром Львова Андреем Садовым и председателем Львовской ОГА Максимом Козицким.

«Весной прошлого года вместе с временно поверенной в делах США госпожой Кристиной Квин мы высадили каштан на площади Рынок. Тогда не могли подумать, что следующая наша встреча состоится в таких обстоятельствах. Тем не менее, мы рады приветствовать во Львове работников американского посольства. Мы понимаем причину этого переезда, но для нас это в любом случае честь принимать во Львове дипломатическую миссию США. Я убежден, что все будет хорошо и уже скоро посольство вернется в Киев. Но в то же время нам следует серьезно поговорить об открытии Генерального консульства США во Львове. Ведь, имея еще одну локацию в Украине, наши отношения будут еще крепче», – рассказал Андрей Садовый, которого цитирует киевская газета «День».

Киев, Елена Васильева

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