Донецк встретил признание независимости шампанским и фейерверками

Фейерверки, флаги, душевный подъем, аплодисменты и игристое вино – ночью в Донецке люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать признание независимости Донецкой и Луганской республик, пишут «Известия».

На центральной площади города, где транслировалось выступление президента России Владимира Путина, люди разразились аплодисментами и залпами фейерверков, когда глава Кремля объявил, что Россия признает независимость двух самопровозглашенных республик. Люди скандировали «Россия!» и поздравляли друг друга. Затем начался праздничный фейерверк под гимн России.

ДНР и ЛНР в последние дни стали эпицентром геополитического кризиса вокруг Украины. Вдоль так называемой линии соприкосновения, которая разделяет территорию, контролируемую украинским правительством, и территорию, относящуюся к ДНР и ЛНР, с прошлой недели фиксируется значительный рост военной напряженности.

Киев обвиняет пророссийские силы в обстрелах украинских позиций и нарушении режима прекращения огня, причем сообщается о десятках таких случаев. По данным Киева, один военнослужащий получил ранения. ДНР и ЛНР, в свою очередь, в эскалации напряженности обвиняют Киев. По данным пресс-штабов республик, украинская армия нанесла удары по трем жилым домам и двум школам, как минимум двое мирных жителей.

Донецк, Елена Васильева

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