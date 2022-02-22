Глава Минобороны Украины обратился с эмоциональной речью к военнослужащим: «мрак неопределенности упал… держим строй»

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников обратился с эмоциональной речью к военнослужащим страны на фоне признания со стороны России независимости ДНР и ЛНР.

«Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! Уважаемые работники Вооруженных Сил Украины! Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое настоящее лицо. Лицо преступника, желающего держать в заложниках свободный мир. Осознающий свое преступление и пытающийся связать всех вокруг себя круговой порукой. Ибо боится. Ведь за преступлением обязательно придет наказание. Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов», – обратился Резников.

Он подчеркнул, что своими действиями Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза – с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной.

«Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия. Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те друзья, которые не один год уговаривали нас капитулировать. Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно», – отметил Алексей Резников.

Он заверил, что в настоящее время все усилия военно-политического руководства и командование ВСУ направлены на укрепление обороны.

«Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти собратьев. Ради тех, кого любим. Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!» – резюмировал министр обороны, которого цитирует киевская газета «День».

Киев, Елена Васильева

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