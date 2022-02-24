На Украине все учебные заведения перевели на дистанционное обучение

На Украине все учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Об этом со ссылкой на министра Сергея Шкарлета сообщает министерство образования и науки.

«Прошу сохранять спокойствие и благоразумие. Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома», – отметил Сергей Шкарлетт.

Обучение прекращено до особого распоряжения.

В территориях решение по поводу того, как вести обучение, принимается, видимо, исходя из текущей ситуации. Так, в Запорожской области 24 февраля учителя начали сообщать родителям школьников, что до особого распоряжения дистанционный формат обучения приостанавливается.

Что касается работы детских садов, пока информации, сообщает сайт «Первый запорожский».

Это же издание сегодня сообщило, что в Запорожской области обстрелу подверглись две воинские части противовоздушной обороны: есть погибший и раненые. В результaте обстрелa полигонa «Близнецы» жертв не было.

В результaте обстрелa воинской чaсти в селе Бердa Бердянского рaйонa погиб один человек, пятей – рaнены.

Кроме того, в Запорожской области в городе Мелитополь также была обстреляна военная база.

«На данное время удары произведены исключительно по военной инфраструктуре. На аэродроме есть пострадавшие», – сообщил мэр Мелитополя, – Нет ни одного удара по гражданской инфраструктуре».

Вся критическая инфраструктура: тепло, водоснабжение, газо и электроснабжение, коммунальные службы работают.

Киев, Елена Васильева

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