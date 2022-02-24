На Украине весь день наблюдаются перебои со связью

Перебои со связью наблюдаются на Украине весь день. Они связаны с тем, что сети перегружены, поэтому украинцев просят звонить только при необходимости, сообщает Госспецсвязь.
В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности, но возможны перебои из-за перегрузки.
«Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления. Обращаем внимание на то, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены», – говорится в сообщении Госспецсвязи.
Украинцев просят совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости и обмениваться SMS-сообщениями.
Киев, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube