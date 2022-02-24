На Украине весь день наблюдаются перебои со связью

Перебои со связью наблюдаются на Украине весь день. Они связаны с тем, что сети перегружены, поэтому украинцев просят звонить только при необходимости, сообщает Госспецсвязь.

В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности, но возможны перебои из-за перегрузки.

«Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления. Обращаем внимание на то, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены», – говорится в сообщении Госспецсвязи.

Украинцев просят совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости и обмениваться SMS-сообщениями.

Киев, Елена Васильева

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