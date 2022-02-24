Украинцы бегут в Словакию – на границе очереди из машин и людей

Украинцы бегут из страны Словакцию. В соцсетях появились видео, подтверждающие наличие колонн машин на границе. Официальные власти Словакии подтверждают: пассажирский транспорт ожидает своей очереди на проезд от 120 до 240 минут. На границе находятся украинцы, бегущие из страны после начала в ночь на четверг военной операции, осуществляемой вооруженными силами РФ.

«На словацко-украинской границе все больше и больше людей – они бегут из страны. На дороге от Ужгорода до погранперехода Вышна Немецка образовалась большая колонна», – говорится в сообщении. Аналогичная ситуация на переходе Малый Березный-Убля.

Словакия объявила в среду, что готовится к возможному увеличению числа мигрантов из-за обострения украинского кризиса. Словакия имеет границу с Украиной протяженностью почти 98 километров.

«Как только мы зафиксируем повышенный прирост мигрантов, мы немедленно перебросим наши силы и ресурсы на восточную границу», – заявил в среду министр обороны Ярослав Надж.

Для потенциальных просителей убежища Словацкая миграционная служба подготовила лагерь Гуменне, а также лагеря для проживания Роховце и Опатовска-Нова-Вес.

Впрочем, министр внутренних дел Словакии Роман Микулец утверждает, что колонны на словацко-украинской границе – обычное дело, и волны беженцев он пока не фиксирует.

Однако, по словам Микулки, Словакия разрешит въезд всем, кто бежит от войны.

Время ожидания пассажирского транспорта на словацко-украинской границе около полудня возросло до 300 минут.

Киев, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»