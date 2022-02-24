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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 24 февраля 2022, 21:49 мск

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Украинские СМИ: Чернобыльская АЭС перешла под контроль российских войск

Российская армия заняла Чернобыльскую АЭС, сообщают украинские СМИ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российская сторона и силы ВСУ столкнулись на объекте, но, по словам Зеленского, русские получили отпор.

Сейчас точка зрения на вопрос сменилась. Украинские СМИ подтверждают, что объект критической инфраструктуры, на котором в 1986 года случилась самая страшная на территории Европы авария, контролируется российской армией.

Киев, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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