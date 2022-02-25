В разных частях Киева прозвучали взрывы

Звуки нескольких взрывов были слышны в пятницу утром в украинской столице. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Данные приходят разобщённые: якобы, взрывы были слышны в разных районах Киева в 04:22 (05:22 мск). В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. В районе Троещины в Киеве, по данным агентства, раздалось шесть взрывов.

Напомним, что утром 24 февраля началась военная спецоперация. Владимир Путин объявил ее целью демилитаризацию и денацификация территории сопредельного государства. Минобороны РФ подчеркивает, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверяют в ведомстве. Оккупация Украины также не входит в планы России.

Киев, Елена Васильева

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