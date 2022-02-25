За время военной операции на Украине погибло 137 человек – Зеленский

Владимир Зеленский на поздней пресс-конференции в четверг озвучил потери, понесенные Украиной в ходе военной операции Рочиии. По данным президента, он скорбит о гибели 137 украинских граждан, военнослужащих и мирных жителей. Разбивки по тому, сколько из погибших военные, Зеленский не сделал, уточнив только, что 10 погибших – офицеры ВСУ. Еще 316 человек получили ранения.

В своем выступлении украинский президент также упомянул, что не видел никого, кто хотел бы воевать вместе с Украиной. И что ее бросили. «Мы сами защищаем государство, которое готово с нами воевать. Честно говоря, я не вижу никого подобного. Никто не хочет давать стране гарантии, что она будет в НАТО. Я спросил 27 европейских лидеров, должна ли Украина быть в НАТО. Спросил прямо, все боятся и не отвечают. Мы ничего не боимся», – цитирует украинского президента агентство novinky.cz.

Киев, Елена Васильева

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