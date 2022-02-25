Украина набирает хакеров для войны в киберпространстве

Украина начала вербовку хакеров для проведения атак на российские сайты и защиты виртуального пространства Украины, сообщает агентство Рейтер.

Хакерские форумы призвали к «защите киберпространства Украины» еще в четверг утром, вскоре после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Первый материал опубликовал эксперт по безопасности Егор Аушев, который, по его собственным словам, сделал это «по просьбе одного из высокопоставленных чиновников Минобороны». Впоследствии это подтвердил агентству второй источник, участвующий в проекте киберзащиты страны.

Защитно-наступательный юнит

Как сообщают СМИ, перед присоединением заявки от хакеров будут анализироваться, чтобы исключить присутствие российских агентов.

На следующем этапе кандидаты будут разделены на две группы – защитную и наступательную. Первая будет отвечать за защиту критической инфраструктуры Украины. Наступательная группа, напротив, будет работать напрямую с украинской армией и проводить кибершпионские операции.

Деструктивные вирусы и DDoS-атаки

Антивирусная компания Eset заявила в четверг, что сотни объектов в Украине были атакованы вирусом HermeticWiper. Однако специалисты по безопасности пока не выяснили, распространялся он из России.

«Первые образцы мы получили в среду, 23 февраля, в 16:52 по местному времени. Анализ вредоносного ПО показал, что оно было создано 28 декабря 2021 года, из чего можно сделать вывод, что атака готовилась в течение последних двух месяцев», – сказал Михал Чебак, аналитик безопасности Eset.

Вирус типа data wiperудалял с устройств пользовательские данные. По первым данным Eset, эта вредоносная программа установлена ​​на сотнях устройств в стране.

В последние недели украинские власти и учреждения также столкнулись с DDoS-атаками, в результате которых пострадали ресурсы украинского правительства, парламента, министерства иностранных дел и некоторые банки. Истоки кибератаки на Украину пока не ясны, но Киев и западные официальные лица неоднократно заявляли, что происходящим стоит Москва.

В свою очередь, группа компьютерных взломщиков Anonymous накануне объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT, сообщает ТАСС.

«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России», – говорится в заявлении группировки в твиттере. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.

RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27 процента адресов, с которых они совершаются, находятся в США.

Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались, уточняет ТАСС.

Киев, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»