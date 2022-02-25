Украина набирает хакеров для войны в киберпространстве

Украина начала вербовку хакеров для проведения атак на российские сайты и защиты виртуального пространства Украины, сообщает агентство Рейтер.
Хакерские форумы призвали к «защите киберпространства Украины» еще в четверг утром, вскоре после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Первый материал опубликовал эксперт по безопасности Егор Аушев, который, по его собственным словам, сделал это «по просьбе одного из высокопоставленных чиновников Минобороны». Впоследствии это подтвердил агентству второй источник, участвующий в проекте киберзащиты страны.
Защитно-наступательный юнит
Как сообщают СМИ, перед присоединением заявки от хакеров будут анализироваться, чтобы исключить присутствие российских агентов.
На следующем этапе кандидаты будут разделены на две группы – защитную и наступательную. Первая будет отвечать за защиту критической инфраструктуры Украины. Наступательная группа, напротив, будет работать напрямую с украинской армией и проводить кибершпионские операции.
Деструктивные вирусы и DDoS-атаки
Антивирусная компания Eset заявила в четверг, что сотни объектов в Украине были атакованы вирусом HermeticWiper. Однако специалисты по безопасности пока не выяснили, распространялся он из России.
«Первые образцы мы получили в среду, 23 февраля, в 16:52 по местному времени. Анализ вредоносного ПО показал, что оно было создано 28 декабря 2021 года, из чего можно сделать вывод, что атака готовилась в течение последних двух месяцев», – сказал Михал Чебак, аналитик безопасности Eset.
Вирус типа data wiperудалял с устройств пользовательские данные. По первым данным Eset, эта вредоносная программа установлена на сотнях устройств в стране.
В последние недели украинские власти и учреждения также столкнулись с DDoS-атаками, в результате которых пострадали ресурсы украинского правительства, парламента, министерства иностранных дел и некоторые банки. Истоки кибератаки на Украину пока не ясны, но Киев и западные официальные лица неоднократно заявляли, что происходящим стоит Москва.
В свою очередь, группа компьютерных взломщиков Anonymous накануне объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT, сообщает ТАСС.
«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России», – говорится в заявлении группировки в твиттере. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.
RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27 процента адресов, с которых они совершаются, находятся в США.
Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались, уточняет ТАСС.
Киев, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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