На Украине потребовали запретить российскую музыку на радио, ТВ и в общественных местах

Российскую музыку хотят запретить на радио, в кафе и общественном транспорте Украины. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.

Депутаты инициировали введение запрета на воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов России «на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации», говорится в документе.

Авторы законопроекта предлагают запретить проигрывание российской музыки на радио, телевидении, в общественном транспорте, развлекательных заведениях, а также в учреждениях образования, культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и кинотеатрах.

В документе не уточняется, какое наказание может грозить нарушителям в случае принятия закона.

Накануне на Украине предложили переименовать населенные пункты, носящие русскоязычные названия.

1 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает военную спецоперацию России.

В марте в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины, а также об изъятии у нее недвижимости и другого имущества.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»