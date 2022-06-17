Кабмин Украины утвердил введение визового режима с Россией

Правительство Украины приняло решение ввести визовый режим с Россией. Об этом сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, украинский президент Украины Владимир Зеленский начал процесс введения визового режима с Россией.

«Кабмин принял соответствующее решение, в соответствии с которым визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», – написал Ермак. Он отметил, что еще в мае Зеленский поддержал петицию о введении визового режима с Россией и направил письмо премьер-министру Денису Шмигалю с просьбой проработать этот вопрос.

Ранее сегодня украинский президент анонсировал введение визового режима с РФ с 1 июля.

Киев, Наталья Петрова

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