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Пятница, 17 июня 2022, 15:16 мск

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Украина вводит визовый режим с Россией

Украина введет визовый режим с Российской Федерацией. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины сообщил, что предложил кабмину пересмотреть режим въезда российских граждан. И высказал уверенность, что соответствующее решение будет принято сегодня же.

Визовый режим должен быть введен с 1 июля, уточнил Зеленский.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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