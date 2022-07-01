Кроме борща больше Украине гордиться нечем – эксперт

Политолог Андрей Перла прокомментировал внесение борща ЮНЕСКО в список культурного наследия. «Разумеется, борщ – малороссийское блюдо. Известное во множестве вариантов, включая полтавский борщ, донецкий, крымский, по-киевски и проч. Странно было бы утверждать иное. Тут не в борще дело, борщ никому не стыдно ни есть, ни вкусно готовить, а в том, что «украинскую культуру» больше делать-то не из чего. Как чешскую до нее. Ну да, у них есть кнедлики. А еще? А все. Ну да, есть такие особенности. Маленькие и милые.

Теперь представьте себе русскую культуру, главной всемирной ценностью которой становятся щи. Не получается? И правильно. Не потому, что щи не так хороши, как борщ. А потому что русская культура огромна. Чайковский. Стравинский. Бунин. Чехов. Достоевский. Калашников. Гагарин. Набоков. Бакст. Бенуа. Дягилев. И это мы даже еще не начали, даже не приступили еще, это часть мизерной части, видимой с запада.

Музыка, театр, литература, космос, армия, оружие. Русские – это те, кто сами растят хлеб, куют оружие и пишут книги. Свои собственные. Потому и цивилизация, и культура как отдельное явление.

А украинской самости – нету. Не на чем строить. Шаровары, оселедцы и борщ этот пресловутый», отметил Андрей Перла

Напомним, сегодня чрезвычайная комиссия по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО назвала борщ культурным наследием Украины. Первое блюдо украинской кухни должно состоять из свеклы, свежей капусты, бульона (из говядины или свинины) и подаваться со сметаной.

Киев, Елена Васильева

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