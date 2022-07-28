«Укрепим нашу страну»: на Украине выступили за легализацию проституции

Петиция с призывом легализовать проституцию на территории Украины опубликована на сайте президента страны Владимира Зеленского.

По мнению ее автора, узаконивание такого бизнеса позволит пополнить бюджет государства налогами. Еще одним аргументом названа возможность снизить уровень венерических заболеваний, сообщает «Страна.ua».

По оценке автора обращения, только один публичный дом с 3-4 проститутками ежегодно зарабатывает около 3,5 млн долларов. По всей Украине таких заведений тысячи, указывает он.

«Таким доходом не каждая IT-компания может похвастаться, а это на сегодняшний день все идет кому-то черным налом в карман, в офшоры. Если легализовать проституцию в Украине мы сможем получать налоги с этих финансов, этой сферы деятельности и немного укрепить нашу страну!» – говорится в тексте петиции.

Для рассмотрения главой государства инициатива должна набрать 25 тыс. голосов. Пока ее поддержали более 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Норвегии проститутки из разных страны притворяются украинками ради большего заработка. За гражданок Украины выдают себя женщины из Испании, Литвы, Молдавии и других стран. Они уверяют, что клиенты больше платят, когда узнают, что интим-услуги оказывает украинка.

Киев, Наталья Петрова

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