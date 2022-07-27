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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 27 июля 2022, 10:10 мск

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Проститутки в Норвегии выдают себя за украинок

В Норвегии проститутки из разных страны притворяются украинками. По их словам, так удается больше заработать. Об этом сообщает телекомпания NRK.

За гражданок Украины выдают себя женщины из Испании, Литвы, Молдавии и других стран. Они утверждают, что клиенты больше платят, когда узнают, что интим-услуги оказывает украинка.

Социальное явление прокомментировали психологи. Дело в том, что плата за секс порицается обществом. Таким образом, мужчины готовы давать больше денег, оправдывая себя и полагая, что они оказывают помощь женщине, попавшей в затруднительную жизненную ситуацию.

Осло, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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