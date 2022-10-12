Ущерб от ударов по энергообъектам Украины подсчитать сложно – эксперты

На Украине продолжается СВО. Накануне Минобороны России сообщило, что продолжила наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики. Все назначенные цели поражены, какие именно – не уточняется, сообщает BFM.ru. По сообщениям с самой Украины, многие удары наносились по тем же городам, что и 10 октября. Это, в том числе, Киев, Винница, Ивано-Франковск, Львов, Кривой Рог, Одесса и Ровно. По информации украинского интернет-издания Strana.ua, 11 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, два ракетных удара были нанесены по крупной Ладыженской ТЭС в Винницкой области.

Веерные отключения начались в Черкасской области, во Львове, Одессе и Харькове. В Днепропетровской области введен режим тотальной экономии электроэнергии. Опубликован график веерных отключений электричества в Киеве, но мэр Кличко заявил, что 11 октября отключений не будет. Во Львове выведены из строя четыре электроподстанции, на их восстановление уйдут месяцы, сообщил мэр.

Как сообщает радиостанция Бизнес ФМ, ущерб энергосистеме Украины довольно трудно оценить, эксперты не берутся это делать. Но последствия некоторых ударов по инфраструктуре можно довольно быстро устранить. Так считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев: «Частичное восстановление, как я понимаю, достаточно быстро возможно, например в части переключения на резервы. И в этом смысле в какой-то момент Украина может вернуться к сбалансированной системе. К профициту быстро не вернется, потому что сейчас на Украине начинается сезонный рост потребления, он пока не очень большой, но он будет увеличиваться. Существенный экспорт электроэнергии в Европу действительно может быть остановлен на сравнительно долгий период, на несколько недель. А если удары будут наноситься и дальше по украинской энергетической инфраструктуре, то, наверное, Украина в ближайшие месяцы будет жить в режиме веерных отключений».

До начала спецоперации примерно 27% всей генерации на Украине приходились на теплоэлектростанции. Это данные украинской Торговой электрической компании за 2021 год. И именно по таким объектам энергетики наносятся удары. Продолжает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков: «Мы видим, что Россия бьет по объектам электроэнергетики довольно избирательно: выбиваются только тепловые электростанции и не трогается та инфраструктура, которая позволяет выводить электроэнергию с АЭС и ГЭС. То есть не уничтожаются подстанции на 750 киловатт. Поэтому, по сути, Россия радикально понижает надежность энергоснабжения Украины и заставляет украинского оператора вводить ограничения для потребителей. Теперь не остается мощностей тепловых электростанций, которыми маневрировали во время пиковых значений потребления. С утра все проснулись, чайники включили – происходит пик потребления электроэнергии. Вот он гасился за счет ввода в эксплуатацию тепловых, угольных и газовых электростанций, а теперь этой возможности нет».

Как нет возможности продолжать поставки электроэнергии из Украины в ЕС. Для европейского рынка это были сравнительно небольшие объемы, но довольно серьезные деньги для украинского бюджета. По оценке эксперта, до последних событий Украина зарабатывала на экспорте электроэнергии больше 100 млн долларов в месяц, резюмирует БИЗНЕС ФМ.

Киев, Елена Васильева

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